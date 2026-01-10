Oltre 10mila euro per la comunicazione della Pinacoteca Guaraldi FdI | Scelta discutibile

Il Comune di Cento ha destinato oltre 10mila euro alla comunicazione della Pinacoteca, una decisione criticata da Fratelli d’Italia. Secondo il partito, questa scelta rappresenta un investimento discutibile, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. La questione evidenzia l’importanza di un’allocazione oculata dei fondi destinati alla promozione culturale, in un contesto di attenzione alle priorità della comunità.

“Oltre 10mila euro per la comunicazione della Pinacoteca, scelta che non condividiamo”. Secondo quanto denunciato da Fratelli d’Italia, “il Comune di Cento ha infatti impegnato 9.152 euro per servizi di social media management, copywriting e contenuti digitali, per un periodo di poco superiore ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

