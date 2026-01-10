Durante i preparativi per le Olimpiadi, l'Arena Santa Giulia di Milano ha vissuto un incidente durante il primo test di hockey su ghiaccio. Un buco nel ghiaccio ha sospeso il match per alcuni minuti, evidenziando ancora alcune criticità nell’impianto, che deve essere completato prima dell'inizio delle competizioni. La situazione sottolinea le sfide nella realizzazione delle strutture necessarie per l’evento sportivo internazionale.

Mentre il palazzetto è ancora un cantiere aperto, anche il ghiaccio fa flop: il primo test dell’hockey all’ Arena Santa Giulia doveva dimostrare che il nuovo impianto è pronto per le Olimpiadi, che cominceranno tra meno di un mese. Invece già nel primo match delle Milano Hockey Finals, la semifinale di Coppa Italia tra Varese e Caldaro, sono emersi i problemi. Nelle specifico, la partita è stata interrotta per diversi minuti a causa di un buco nel ghiaccio. Per risolvere la situazione si è dovuto ricorrere anche a un annaffiatoio. Non esattamente un bel biglietto da visita, soprattutto per i media nordamericani, già arrivati a Milano per monitorare l’evento e verificare in quali condizioni giocheranno tra poche settimane le star della NHL, la lega di hockey più importante al mondo, che torneranno ai Giochi invernali dopo 12 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, c’è un buco nel ghiaccio: sospeso per diversi minuti il primo match di hockey all’Arena Santa Giulia di Milano

Leggi anche: Il 9 gennaio apre al pubblico la Santa Giulia Ice Hockey Arena: primo test le Final Four di serie A

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina: dal 3 dicembre i biglietti (on line) della finale di Hockey su ghiaggio a Santa Giulia: ecco come aggiudicarseli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano, Agorà del ghiaccio abbandonato a pochi mesi dalle Olimpiadi: "Condizioni raccapriccianti" - Tra meno di un anno, Milano ospiterà le Olimpiadi invernali insieme a Cortina ma il biglietto da visita che attualmente la città offre di sé può definirsi desolante. ilgiornale.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera - Milano, 5 dicembre 2025 – È pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano ... ilgiorno.it

Hockey ghiaccio: crisi delle squadre lombarde in vista delle Olimpiadi 2026 - All’inizio della prossima annata sportiva mancano ancora diversi mesi, tuttavia la nuova stagione dell’hockey ghiaccio italiano sta già prendendo forma. ilgiorno.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero trasformarsi in un enorme buco nel bilancio pubblico. Cosa hanno lasciato in eredità le precedenti Olimpiadi di Torino nel 2006 - facebook.com facebook