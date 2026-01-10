Officina esplode ad Anzio meccanico ferito a 58 anni mentre lavora | elitrasportato a Roma è grave

Un’esplosione si è verificata presso un’officina ad Anzio, causando il ferimento grave del titolare, un uomo di 58 anni. L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in elicottero a Roma per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

