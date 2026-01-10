Odio la piscina Il racconto di una mamma comasca che ha visto il suo bambino di 6 anni mortificato dai maestri
Una mamma di Como condivide la sua esperienza di un episodio doloroso legato all’ambiente della piscina, dove il suo bambino di sei anni si è sentito mortificato dai maestri. Un racconto che mette in luce quanto parole e atteggiamenti sbagliati possano incidere profondamente sulla crescita dei più piccoli, lasciando ricordi che vanno oltre le ferite visibili. Un invito alla riflessione sulla sensibilità e l’attenzione nel rapporto con i bambini.
Ci sono esperienze che non lasciano segni sul corpo ma restano impresse molto più a fondo. Frasi che non dovrebbero mai uscire dalla bocca di un bambino di sei anni, soprattutto quando parlano di rinuncia, paura e rifiuto. È con questo spirito che una madre ha deciso di raccontare quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
