Odio la piscina Il racconto di una mamma comasca che ha visto il suo bambino di 6 anni mortificato dai maestri

Una mamma di Como condivide la sua esperienza di un episodio doloroso legato all’ambiente della piscina, dove il suo bambino di sei anni si è sentito mortificato dai maestri. Un racconto che mette in luce quanto parole e atteggiamenti sbagliati possano incidere profondamente sulla crescita dei più piccoli, lasciando ricordi che vanno oltre le ferite visibili. Un invito alla riflessione sulla sensibilità e l’attenzione nel rapporto con i bambini.

