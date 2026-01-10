Nuovo sciopero a Milano Atm | giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana tram e bus

Il prossimo giovedì 15 gennaio, a Milano, potrebbe verificarsi uno sciopero che coinvolge metropolitana, tram e autobus di Atm. Si prevedono possibili disagi nella circolazione dei mezzi pubblici, con ripercussioni sulle abitudini di spostamento quotidiano. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare eventuali variazioni nei propri percorsi. La situazione sarà monitorata attentamente per fornire informazioni tempestive e precise ai cittadini.

Milano, 10 gennaio 2026 – Siamo appena al 10 gennaio e già la questione sciopero è già piuttosto calda. Dopo lo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome (Cub Trasporti e Sgb) per il personale del gruppo FS Italiane per le giornate di ieri e oggi, uno sciopero proclamato dal sindacato Orsa è destinato a incidere sul servizio ferroviario di Trenord tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026. Ma non va bene nemmeno per chi si sposta in città. Lo sciopero dei lavoratori Atm. Per giovedì 15 gennaio l'organizzazione sindacale AL Cobas ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i lavoratori di Atm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo sciopero a Milano, Atm: giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana, tram e bus Leggi anche: Nuovo sciopero a Milano, Atm: venerdì 12 dicembre possibili disagi per metropolitana, tram e bus Leggi anche: Nuovo sciopero dei trasporti a Milano: mezzi Atm (metro, bus e tram) a rischio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In arrivo il primo sciopero dei mezzi del 2026 a Milano; Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: info, orari e fasce di garanzia per metro e bus; Trasporti, arrivano i primi scioperi del 2026: tutte le date; Scioperi, lo strano gennaio caldo: dagli aeroporti ai treni e mezzi locali, rischio paralisi in Lombardia. Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: info, orari e fasce di garanzia per metro e bus - L'articolo originale, consultabile qui Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: info, orari e fasc ... msn.com

Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio. Gli orari - Sarà la prima protesta del personale del trasporto pubblico locale dell'anno ma non la prima in assoluto: sono, infatti, già in programma altre due manifestazioni ... milanotoday.it

Scioperi mezzi gennaio 2026: da ATM a Milano alle proteste locali in Italia - Gli scioperi dei mezzi a gennaio 2026 potrebbero creare disagi rilevanti per chi utilizza il trasporto pubblico locale nelle principali città ... missionline.it

Sciopero contact center ENEL, E-Distribuzione, ENEL-X Lo sciopero odierno rappresenta un nuovo grido d’allarme per migliaia di posti di lavoro a rischio nelle aziende appaltatrici e un passaggio decisivo per il futuro del settore. Come dichiara Stefano Cont - facebook.com facebook

#Sciopero nazionale di Vueling, EasyJet, Assohandlers e del personale ferroviario. Disagi previsti su voli e treni: ecco orari e consigli per i viaggiatori. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.