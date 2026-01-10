Nuovo San Siro arriva l’esclusivo Tunnel Club in stile inglese | ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo San Siro si arricchisce di un innovativo spazio esclusivo, il “Tunnel Club”, progettato in stile inglese. Gli studi Manica e Foster + Partners hanno presentato questa novità, offrendo un’area riservata che unisce funzionalità e design. Di seguito, i dettagli principali di questa innovazione, pensata per migliorare l’esperienza degli ospiti e valorizzare ulteriormente l’iconico stadio.

Inter News 24 Nuovo San Siro, gli studi Manica e Foster + Partners svelano una novità assoluta: ecco quale. Il progetto per il nuovo impianto di Inter e Milan continua a svelare dettagli futuristici che puntano a rivoluzionare l’esperienza dei sostenitori allo stadio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli studi di architettura Manica e Foster + Partners hanno previsto l’integrazione di un elemento innovativo ispirato ai grandi modelli della Premier League, come il Manchester City e il Tottenham: un tunnel d’ingresso trasparente. Questa struttura permetterà di osservare il passaggio dei calciatori dagli spogliatoi al terreno di gioco attraverso pareti di vetro. 🔗 Leggi su Internews24.com

nuovo san siro arriva l8217esclusivo tunnel club in stile inglese ecco tutti i dettagli

© Internews24.com - Nuovo San Siro, arriva l’esclusivo “Tunnel Club” in stile inglese: ecco tutti i dettagli

Leggi anche: San Siro, via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan, tutti i dettagli

Leggi anche: San Siro, nuovo tema di scontro sul tunnel Patroclo: c’è questo dibattito

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bruno Mars torna in Italia: concerto a San Siro nel 2026 con The Romantic Tour; Bruno Mars ha annunciato una data a San Siro (con il nuovo album); Bruno Mars annuncia nuovo album e un live a San Siro; .

nuovo san siro arrivaBruno Mars torna dopo 10 anni e fa sognare i fan: nuovo album The Romantic e San Siro nel 2026 - Nuovo singolo in uscita il 9 gennaio e una tappa italiana già confermata a San Siro. cosmopolitan.com

nuovo san siro arrivaBruno Mars annuncia nuovo album e un live a San Siro - Bruno Mars annuncia la data d'uscita dell'attesissimo nuovo album, "The Romantic", che arriva a quasi dieci anni di distanza dal precedente. msn.com

nuovo san siro arrivaBruno Mars torna in Italia: concerto evento a San Siro. Ecco le date - The Romantic Tour partirà il 10 aprile da Las Vegas e toccherà le principali città del mondo, tra cui ... tg.la7.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.