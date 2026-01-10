Nuovo San Siro arriva l’esclusivo Tunnel Club in stile inglese | ecco tutti i dettagli

Il nuovo San Siro si arricchisce di un innovativo spazio esclusivo, il “Tunnel Club”, progettato in stile inglese. Gli studi Manica e Foster + Partners hanno presentato questa novità, offrendo un’area riservata che unisce funzionalità e design. Di seguito, i dettagli principali di questa innovazione, pensata per migliorare l’esperienza degli ospiti e valorizzare ulteriormente l’iconico stadio.

Inter News 24 Nuovo San Siro, gli studi Manica e Foster + Partners svelano una novità assoluta: ecco quale. Il progetto per il nuovo impianto di Inter e Milan continua a svelare dettagli futuristici che puntano a rivoluzionare l'esperienza dei sostenitori allo stadio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli studi di architettura Manica e Foster + Partners hanno previsto l'integrazione di un elemento innovativo ispirato ai grandi modelli della Premier League, come il Manchester City e il Tottenham: un tunnel d'ingresso trasparente. Questa struttura permetterà di osservare il passaggio dei calciatori dagli spogliatoi al terreno di gioco attraverso pareti di vetro.

Nel progetto del nuovo San Siro, il tunnel che collega campo e spogliatoi sarà trasparente, in vetro. Gli spettatori del Tunnel Club potranno vedere i giocatori da pochi metri, come in Premier. La spiegazione x.com

