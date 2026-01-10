Nuovo episodio del podcast Mera Attualità | cronaca e notizie da Napoli e dintorni
È disponibile il nuovo episodio di “Mera Attualità”, il podcast condotto da Maria Rosaria Ferrara. Questa settimana, sabato 10 gennaio, vengono presentate le principali notizie di cronaca e attualità da Napoli e zone limitrofe, in modo chiaro e immediato. Un appuntamento settimanale per rimanere aggiornati con informazioni precise e senza inutili artifici.
È online il nuovo episodio del podcast “Mera Attualità”, condotto da Maria Rosaria Ferrara, che anche oggi, sabato 10 gennaio, propone le due principali notizie più una della settimana da Napoli e dintorni in modo semplice e diretto. Si tratta del primo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
