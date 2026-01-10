Nuovo episodio del podcast Mera Attualità | cronaca e notizie da Napoli e dintorni

È disponibile il nuovo episodio di “Mera Attualità”, il podcast condotto da Maria Rosaria Ferrara. Questa settimana, sabato 10 gennaio, vengono presentate le principali notizie di cronaca e attualità da Napoli e zone limitrofe, in modo chiaro e immediato. Un appuntamento settimanale per rimanere aggiornati con informazioni precise e senza inutili artifici.

