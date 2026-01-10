Nuovi controlli della Polizia Stradale ecco dove verranno effettuati

Dal 12 al 18 gennaio 2026, la Polizia Stradale svolgerà controlli lungo le autostrade A18 e A20, che collegano Messina con Catania e Palermo. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme di circolazione. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle eventuali indicazioni e di mantenere comportamenti corretti durante il periodo di attività.

Nuovi controlli della Polizia Stradale. I servizi saranno effettuati da lunedì 12 sino a domenica 18 gennaio 2026, lungo le autostrade A18 e A20 che collegano Messina rispettivamente a Catania e Palermo. Agenti vigili specialmente nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di.

La Polizia stradale sarà presente con pattuglie e autovelox lungo le arterie statali - Sassari Settimana intensa di controlli da parte della polizia stradale nelle principali strade dell’isola: l e statali 131 Carlo Felice, 131 dcn (diramazione centrale nuorese), la 125 Nuova Orientale ... msn.com

Educazione, controlli e innovazione: Messina rafforza la sicurezza stradale - “Strada Sicura” è il nome del progetto pensato dall'amministrazione comunale di Messina per rafforzare la prevenzione, l’educazione alla legalità e ... 98zero.com

Oggi, 31 dicembre, la polizia e l'esercito di Verona sono in stato di massima allerta ????#Turismo

Roma Capitale approva l’installazione di nuovi varchi Ztl in uscita: 4 milioni di euro per controlli efficaci, traffico più ordinato e maggiore sicurezza - facebook.com facebook

Dopo i pini crollati ai Fori imperiali nuovi controlli sugli alberi. Ci saranno nuovi abbattimenti ift.tt/VWSq4bA x.com

