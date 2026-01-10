Nuoto Rari gli Esordienti lasciano il segno anche a Siena

Gli Esordienti della Rari Nantes Florentia hanno aperto il 2026 con una buona performance al Trofeo Esordienti di Siena, ottenendo un secondo posto nella classifica generale. La giornata ha mostrato impegno e crescita, confermando la solidità della squadra e il valore del settore giovanile. Un risultato che testimonia l’attenzione e la dedizione dedicate allo sviluppo dei giovani atleti nel panorama del nuoto italiano.

Inizia nel migliore dei modi il 2026 degli Esordienti della Rari Nantes Florentia, protagonisti al Trofeo Esordienti di Siena, dove la squadra biancorossa (nella foto) ha conquistato un buon secondo posto nella classifica complessiva, al termine di una giornata intensa e ricca di spunti positivi. I giovani atleti gigliati si sono messi in evidenza con ottime prestazioni individuali, mostrando grinta, crescita tecnica e spirito di squadra. A rendere ancora più speciale la trasferta senese è stato il grande tifo a bordo vasca, esploso in particolare durante le staffette, momento in cui il gruppo ha saputo compattarsi e trascinare l'intera squadra con entusiasmo ed energia.

