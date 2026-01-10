Nuno Tavares via dalla Lazio? L’annuncio fa tremare i tifosi biancocelesti | Stiamo lavorando per acquistarlo! Ultimissime

Le ultime notizie indicano che il futuro di Nuno Tavares alla Lazio potrebbe essere in discussione. Un annuncio recente ha generato incertezza tra i tifosi, con la società che afferma di stare lavorando per un suo eventuale acquisto. Resta da capire quali sviluppi porteranno queste trattative e quale sarà l’esito finale per il calciatore e il club biancoceleste.

Nuno Tavares lascia la Lazio? L’annuncio sul suo futuro: «Stiamo lavorando per acquistarlo!». Cosa sta succedendo Il futuro di Nuno Tavares sembra sempre più lontano dalla Capitale. Quello che inizialmente era sembrato un matrimonio perfetto tra la Lazio e l’esterno portoghese si è trasformato, negli ultimi dodici mesi, in un rapporto complicato, segnato da problemi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nuno tavares via lazioNuno Tavares lascia la Lazio? L’annuncio sul suo futuro: «Stiamo lavorando per acquistarlo!». Cosa sta succedendo - Cosa sta succedendo Il futuro di Nuno Tavares sembra sempre più lontano dalla Capitale. calcionews24.com

nuno tavares via lazioNuno Tavares - Besiktas, il presidente annuncia: "Stiamo lavorando per..." - Il club biancoceleste sta lavorando per un'altra cessione dopo quelle di Castellanos e Guendouzi. lalaziosiamonoi.it

Calciomercato Lazio | Il Besiktas spinge per Nuno Tavares: i dettagli - Il terzino portoghese è in uscita, il rapporto con Sarri non è mai decollato e le numerose panchine collezionate ... lalaziosiamonoi.it

