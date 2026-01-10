Nuno Tavares l’esterno accostato alla Juve resta in uscita dalla Lazio | quel club ha presentato la prima offerta ai biancocelesti I dettagli

Nuno Tavares, esterno portoghese, è attualmente in uscita dalla Lazio. Dopo essere stato accostato alla Juventus, il club turco del Besiktas ha presentato la prima offerta ufficiale ai biancocelesti. La trattativa si concentra sulla possibile cessione del giocatore, che non rientra più nei piani della squadra romana. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli e le eventuali novità riguardanti la conclusione dell’affare.

Nuno Tavares, il portoghese non rientra nei piani della Lazio e il Besiktas ha presentato una offerta. La Juve per ora resta defilata. Il mercato della Lazio entra in una fase calda, con i riflettori puntati sulla corsia mancina e, in particolare, sul futuro di Nuno Tavares. Il laterale portoghese, arrivato a Roma con grandi aspettative, è diventato l'oggetto del desiderio di diverse squadre estere, con la Turchia che sembra essere la destinazione più probabile in questa finestra di trasferimenti. L'esterno in passato è stato accostato anche alla Juventus. Secondo quanto riferito da Moretto, il Be?ikta? è su Nuno Tavares.

