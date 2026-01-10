Nordio telefona alla poliziotta molestata da un detenuto al Pratello | Turpe evento totale solidarietà

Bologna, 10 gennaio 2026 - Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha telefonato all'agente penitenziaria dell'Istituto penale minorile di Bologna molestata pesantemente da un detenuto, che voleva abusare di lei. Il ministro ha voluto manifestare la sua solidarietà alla poliziotta, non appena appresa la notizia. Le espresso la sua “affettuosa e totale solidarietà per il turpe evento di cui è stata vittima", si legge in una nota del ministero della Giustizia. Il Guardasigilli "ha assicurato un potenziamento dell'attenzione e delle risorse disponibili per evitare altri simili episodi, auspicando un celere intervento della magistratura per la individuazione e la punizione del colpevole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nordio telefona alla poliziotta molestata da un detenuto al Pratello: “Turpe evento, totale solidarietà" Leggi anche: Tensione al Pratello, detenuto tenta di abusare di una poliziotta e picchia un altro agente Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nordio telefona alla poliziotta molestata da un detenuto al Pratello: “Turpe evento, totale solidarietà” - Il ministro della Giustizia ha voluto manifestare la sua vicinanza all’agente di polizia penitenziaria, condannando l’atto di cui è stata vittima. msn.com

