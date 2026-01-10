Non voglio apparire giovane voglio sentirmi bene E non punto sulla longevità ma sulla durata della vita in salute Sembrare come le altre? Mai interessato | così Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, nota attrice e imprenditrice, sottolinea l’importanza di sentirsi bene e mantenere una vita in salute, senza inseguire l’età o le apparenze. Dopo una pausa dal cinema, è tornata sul grande schermo con successo, dimostrando che il benessere personale e la qualità della vita sono prioritari. La sua esperienza invita a riflettere su come prendersi cura di sé in modo autentico e consapevole.

"Il bacio con Chalamet? Mio figlio non ha pensato che fosse così divertente". Dopo una lunga assenza dal cinema (compensata, in parte, con le serie tv) Gwyneth Paltrow è tornata sul grande schermo e ha subito fatto il botto. Marty Supreme, ispirato alla vera storia di Marty Reisman – celebre campione americano di ping pong negli anni '50 – ha sbancato i botteghini, fatto incetta di candidature ai Golden Globe e i bookmaker già parlano di possibile Oscar come miglior attore per Timothée Chalamet. Proprio la foto della scena di un bacio appassionato tra le due star del film ha fatto il giro del mondo e ha provocato la reazione inattesa dei figli della Paltrow.

Gwyneth Paltrow: «Io non voglio apparire giovane, ma sentirmi bene. Ho imparato a essere me stessa» - Dopo anni di assenza, l’attrice premio Oscar è tornata al cinema con "Marty Supreme", grande successo negli Stati Uniti per incassi e per originalità nella comunicazione: «Sul set ho baciato Timothée ... corriere.it

