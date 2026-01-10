La storia non può essere ignorata o censurata, anche quando suscita disagio. Durante l’ultima edizione di Più Libri Più Liberi a Roma, si è acceso un dibattito in merito alla presenza di uno stand dedicato ai libri di “destra”, evidenziando come temi e vicende storiche possano ancora dividere e far riflettere nel contesto culturale odierno.

Nella recente edizione di quell’appuntamento romano a forza di libri che a fine anno ha per titolo Più libri più Liberi, ha suscitato una canea di polemiche il fatto che fra gli altri ci fosse uno stand esclusivamente dedicato ai libri di “destra”. Uno stand dove ciascuno di voi avrebbe potuto comprare, e tanto per citarne uno, il libro di Carlo Sburlati (di mestiere è stato un primario ospedaliero) dal titolo Codreanu. L’Arcangelo trafitto (Idrovolante Edizioni, 2025). Un libro che uno Sburlati appena ventenne aveva già pubblicato più di mezzo secolo fa (e che immagino abbia adesso rivisto) dove sono raccontate le imprese della Guardia di ferro rumena capitanata negli anni tra le due guerre dal trentenne Corneliu Zelea Codreanu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non si può censurare la storia, neanche quella che ci indigna. La vicenda di Codreanu

