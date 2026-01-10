Non sei il benvenuto a Firenze così assessore Propal al neo acquisto della Fiorentina Solomon

Recentemente, l'assessore Propal ha commentato la presenza di Manor Solomon alla Fiorentina, definendolo come un membro di Hamas con intenti distruttivi. La dichiarazione ha suscitato molta attenzione e discussioni sul ruolo e sulla reputazione dei calciatori stranieri nel calcio italiano. È importante analizzare con attenzione i fatti e le parole, mantenendo un approccio equilibrato e informato sulla vicenda.

"Una organizzazione terroristica con un'unica missione: spazzare via gli ebrei dal pianeta uccidendo il loro stesso popolo" così avrebbe definito Hamas Manor Solomon, il nuovo acquisto della Fiorentina. Posizione che scatenato il malcontento di tanti tifosi viola e, in particolare, dell'assessore alla cultura di Sesto Fiorentino, comune alle porte del capoluogo toscano, Jacopo Madau che sui social scrive: "Chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". Una presa di posizione respinta dal console onorario d'Israele Marco Carrai.

