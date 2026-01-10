Non illudiamoci con Primavera di Michieletto la classica resta ai margini

Primavera di Damiano Michieletto è il suo primo film di fiction, ispirato al celebre Concerto di Vivaldi, ma qui la musica assume un ruolo secondario. La pellicola si concentra sulla narrazione e sui personaggi, lasciando in secondo piano l’aspetto musicale. Un’opera che invita a riflettere sulla quotidianità e sulle emozioni profonde, offrendo uno sguardo sobrio e autentico sulla vita e le relazioni umane.

Nonostante il titolo alluda al più celebre Concerto per violino e archi di Antonio Vivaldi, in Primavera, il primo film di fiction della stella internazionale della regia operistica Damiano Michieletto, la musica del "prete rosso" è secondaria. Anzi, minimale. D'altra parte, contrariamente a quanto si è spesso lasciato intendere in una vasta campagna promozionale sui giornali, il musicista veneziano (cui Michele Riondino dà volto e asciutta ma efficace caratterizzazione) non è il personaggio principale di una storia che pure ha un epicentro vivaldiano, il celebre Ospedale della Pietà, una delle quattro istituzioni assistenziali in cui per secoli la Serenissima Repubblica si assumeva la protezione, la cura e per vari aspetti l'educazione, specialmente musicale, delle fanciulle abbandonate, le cosiddette " putte ".

Michieletto in sala con "Primavera", la storia del maestro Vivaldi - Intanto però, per il suo debutto nel cinema, il regista d'opera celebre nel mondo grazie a spettacoli fortemente ... ilgiornale.it

Primavera, Vivaldi e l'arte popolare secondo Damiano Michieletto - In mezzo, libertà e coraggio, emancipazione, solitudine, dolore ma anche rinascita e speranza, a risuonare in quel titolo ... msn.com

