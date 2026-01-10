Non crediamo a quelle lacrime

L’esito dell’interrogatorio di Jessica Moretti, uscita dalla procura del Vallese, rivela emozioni complesse e una narrazione ancora da chiarire. Dopo quasi sette ore di ascolto, le sue parole non sembrano indicare un semplice atteggiamento di pentimento, ma una sofferenza tangibile rispetto agli eventi accaduti nel locale di Crans Montana. Questa vicenda solleva ancora molte domande su quanto accaduto quella notte e sulle responsabilità coinvolte.

Lacrime di coccodrillo, e non quello di una famosa marca di polo da ricchi. Lacrime di coccodrillo, quelle di Jessica Moretti, che uscendo dalla procura del cantone Vallese, dopo quasi sette ore di interrogatorio, ha finalmente mostrato indizi se non di pentimento almeno di sofferenza per quello che è accaduto dopo la mezzanotte del primo dell'anno nel locale che gestisce con il marito Jacques a Crans Montana, Le Constellation. Lacrime arrivate troppo tardi per non avere il sapore di un pianto di scena dopo giorni di silenzi ostinati, di occhiali da sole in pieno inverno, di sospetti infami: i video spariti, la presunta fuga con la cassa di lei, mentre il locale era inghiottito dalle fiamme e con esso le vite di decine di famiglie che ora piangono la morte di adolescenti sbianchettati durante una festa nella cittadina della meglio gioventù, mica in un rave abusivo dentro un capannone di periferia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non crediamo a quelle lacrime Leggi anche: Il dono e la storia: perché crediamo (e crediamo ancora) in Babbo Natale Leggi anche: Le lacrime su quelle bare sono un dolore universale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Al Teatro Tram di Napoli arriva “Lucciole”: in scena dal 10 al 18 gennaio. Non crediamo a quelle lacrime - C'è qualcosa di fin troppo comprensibile in ciò che è accaduto nel disco bar che era il più amato del paese ma che nessuno ispezionava da anni, da prima della pandemia ... msn.com

Ilary Blasi, le lacrime per Totti nel doc Unica di Netflix: «Non potevo credere che dopo 20 anni insieme avesse fatto una cosa del genere» - Da venerdì 24 novembre su Netflix arriva Unica la docuserie su Ilary Blasi prodotta da Banijay Italia. corriereadriatico.it

Ilary Blasi in lacrime: «Non potevo credere Francesco avesse fatto una cosa del genere» - «Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni — metà della mia vita — avesse fatto una cosa del genere»: Ilary Blasi racconta tra le lacrime la fine del rapporto con ... corriere.it

Dio vede il tuo dolore, la tua sofferenza, le tue lacrime

Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106. . ` . È un invito che nasce dal dolore, dal silenzio, da anni di lacrime vissute spesso da soli. Domenica :, per la - facebook.com facebook

Arriva posta da #Rebibbia. Mi scrive #Alemanno e due lacrime fanno capolino. “Risponde” all’articolo di Capodanno su #IlTempo che ripubblico per chi non lo avesse letto. A Gianni dico solo grazie per come sta affrontando questa triste esperienza in carcere. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.