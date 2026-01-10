Nocera Superiore | notte Bianca e lo show di Febbre Italiana rinviati a domani per incertezza meteo

A Nocera Superiore, la Notte Bianca e lo spettacolo di “Febbre Italiana” sono stati rinviati a domani, domenica 11 gennaio 2026, a causa delle condizioni meteorologiche incerte. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e il buon svolgimento degli eventi. Restano quindi confermati gli appuntamenti, che si svolgeranno nel rispetto delle normative e delle condizioni climatiche.

