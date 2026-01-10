No Other Choice | perché i colori costruiscono la trama e rivelano la paura di perdere tutto

No Other Choice di Park Chan-wook è un film che esplora un processo psicologico piuttosto che una semplice narrazione. Attraverso l’uso dei colori e delle immagini, il film svela le paure e le tensioni di personaggi alle prese con decisioni cruciali. Presentato in Italia da Lucky Red, si distingue per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore in un percorso di introspezione e riflessione.

Ci sono film che raccontano una storia. E poi ci sono film che raccontano un processo. No Other Choice, il nuovo lavoro di Park Chan-wook al cinema in Italia grazie a Lucky Red, appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Non è un film che cerca lo shock immediato, né la violenza come spettacolo. È un racconto lento, metodico, quasi burocratico della caduta di un uomo qualunque dentro un sistema che smette improvvisamente di riconoscerlo. Un film che parla di lavoro, di status, di identità sociale. E soprattutto di ciò che accade quando tutto questo viene meno. Il protagonista non è un eroe e non è un mostro. 🔗 Leggi su Panorama.it

