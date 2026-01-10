No al trattato Mercosur Dalla Valdichiana a Milano per la manifestazione

Da Valdichiana a Milano, agricoltori e cittadini si sono riuniti per esprimere il loro dissenso al trattato Mercosur. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di centinaia di trattori e bancali di fieno, si svolge nel cuore della città, sottolineando l’importanza della tutela dell’agricoltura italiana e delle sue produzioni. Un momento di confronto e sensibilizzazione sulle conseguenze di questa intesa commerciale per il settore agricolo nazionale.

di Serena Convertino VALDICHIANA Balle di fieno e centinaia di trattori. Non siamo nell'aperta campagna della Valdichiana ma nel centro di Milano, alla manifestazione nazionale degli agricoltori contro il trattato tra l'Europa e i paesi dell'area Mercosur. Alle migliaia di manifestanti da tutta Italia si sono aggiunti quaranta agricoltori e imprenditori dallavallata aretina: una rappresentanza della Valdichiana che si unisce al coro di protesta contro il trattato commerciale tra Unione Europea e i paesi sudamericani che - spiegano- rischia di essere l'ennesimo colpo a un settore già in ginocchio.

Mercosur, no di Macron: “Rifiuto politico unanime”. Da Parigi a Milano, la protesta dei trattori - Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. repubblica.it

Meloni dice no al Mercosur, telefonata con Macron. Salta la firma di von der Leyen in Brasile - L'Italia dice no al Mercosur, il trattato commerciale con il gruppo di paesi latinoamericani del Mercado ... ilgazzettino.it

A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno - facebook.com facebook

#MERCOSUR, GUARDA (VERDI-AVS): #AGRICOLTURA SOTTO ATTACCO: MELONI TRADISCE GLI AGRICOLTORI E FA PASSARE IL TRATTATO CON IL MERCOSUR x.com

