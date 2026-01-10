Nina Moric | Ho ucciso due bambini con Corona non ne vado fiera La rivelazione inedita sull' aborto

Nina Moric, modella e figura pubblica, ha recentemente condiviso un episodio personale durante la docu-serie di Netflix “Io sono notizia”. In questa occasione, ha rivelato di aver affrontato un aborto in passato, affermando di aver ucciso due bambini e di non essere fiera di questa scelta. La testimonianza apre una riflessione su tematiche delicate legate alla vita privata e alle esperienze personali di figure pubbliche.

