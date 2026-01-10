Nigeria-Algeria finisce in rissa Luca Zidane scatena il caos | arbitro scortato e scontri in tribuna

La partita tra Nigeria e Algeria, conclusa con il risultato di 2-0, è stata segnata da momenti di tensione e disordini. Al termine del match, si sono verificati scontri tra i giocatori, intervento delle forze dell'ordine e tensioni anche nelle tribune. In particolare, l'episodio che ha coinvolto Luca Zidane ha attirato l’attenzione, contribuendo a un’atmosfera di grande caos e preoccupazione.

Osimhen trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa, finisce 2-0 contro l’Algeria - 0 contro l'Algeria e in semifinale di Coppa d'Africa affronterà il Marocco. ilnapolista.it

#Algeria- #Nigeria finisce in rissa Scintille nel finale di Algeria-Nigeria con giocatori e relative panchine che vengono in contatto. @fraletizia x.com

Gol e assist per l'attaccante ex Napoli. I nigeriani affronteranno il Marocco in semifinale. So Foot: “L'Algeria non è mai stata in partita, Nigeria superiore in tutti i reparti”. - facebook.com facebook

