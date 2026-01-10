Nichilismo e islamismo le minacce per la libertà

La recente cerimonia di insediamento del nuovo sindaco di New York, Zorah Mamdani, che ha prestato giuramento sul Corano anziché sulla Bibbia, ha suscitato diverse discussioni. Questo evento evidenzia temi di identità, libertà religiosa e multiculturalismo, stimolando riflessioni sulla convivenza tra diverse culture e credenze in un contesto urbano globale. Un'analisi equilibrata di queste dinamiche può contribuire a comprendere meglio le sfide e le opportunità di una società sempre più diversificata

Ha generato molte reazioni la decisione del nuovo sindaco di New York, il musulmano Zorah Mamdani, di giurare sul Corano e non sulla Bibbia. Da parte conservatrice molti hanno sottolineato come il testo sacro dell'islam non appartenga alla tradizione americana, ma questo non è un argomento decisivo. In fondo, ogni autentica tradizione è viva e quindi dinamica: in grado di mutare nel tempo. Dopo avere integrato cattolici ed ebrei, perché l'America costruita nel XVII secolo dai protestanti non dovrebbe oggi accogliere a pieno titolo i musulmani? Per giunta, un principio cardine americano è la libertà religiosa: in tale prospettiva ogni critica a Mamdani potrebbe apparire ingiustificata.

