I giovani della NextGen Cup, under 19, hanno raggiunto la qualificazione alla Final Eight di Torino, chiudendo il girone B in testa con sette vittorie su sette partite. La squadra si distingue per costanza e determinazione, confermando il proprio valore e la propria imbattibilità in questa fase della competizione. Ora si preparano alla fase finale, con l’obiettivo di proseguire il percorso con lo stesso spirito.

Sette su sette, primo posto nel girone B e accesso alla Final Eight di Torino conquistato con pieno merito. Alessandro Pajola e compagni stanno facendo grandi cose tra Eurolega e serie A, ma in casa Virtus si guarda con grande soddisfazione e interesse anche all’eccellente percorso dell’Under 19 alla NextGen Cup. I ragazzi di Mattia Largo sono tra le 8 finaliste della manifestazione che a Torino, in concomitanza con le Finals di Coppa Italia di serie A, si giocherà il titolo nazionale. Un percorso netto per i giovani bianconeri iniziato a Verona e concluso a Rimini nei due concentramenti brillantemente superati sbaragliando la concorrenza di tutti i rivali, confermando una crescita individuale, ma anche di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NextGen Cup: gli under 19 già qualificati alla Final Eight di Torino. I baby bianconeri sono imbattibili. Sette vittorie su altrettante gare

