Next-Generation Penetrator | la nuova super bomba degli Stati Uniti

La GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, nota come Next-Generation Penetrator, rappresenta un avanzato sistema d’arma statunitense. Questo ordigno, progettato per penetrare strutture fortificate, si distingue per le sue capacità tecniche e la sua innovazione rispetto alle bombe tradizionali. La sua introduzione segna un passo importante nel settore degli armamenti strategici, offrendo nuove possibilità di intervento in scenari di alta complessità.

La Gbu-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator, non sarà più la “ super bomba ” convenzionale più potente dell’arsenale degli Stati Uniti. Il Pentagono ha commissionato una sorella maggiore, costruita per distruggere i bunker più profondi della Terra e arrivare – come nel caso dei siti nucleari iraniani colpiti nello strike dell’operazione Midnight Hammer – dove MOP e la MOAB, un tempo nota come Mother Of All Bombs, non possono arrivare. Dopo il primo impiego operativo del Massive Ordnance Penetrator nel 2025 – quattordici bombe MOP sganciate sui siti nucleari di Fordow e Natanz – gli Stati Uniti hanno avviato lo sviluppo di una nuova arma destinata a ridefinire il concetto stesso di attacco contro obiettivi sotterranei posti a grandi profondità e difesi da pesanti fortificazioni in cemento armato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

