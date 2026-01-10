A Sondrio, le recenti nevicate hanno evidenziato alcune criticità nella gestione del servizio di emergenza, con il Comune che ha contestato la società Secam. La situazione ha causato disagi alla viabilità cittadina, mettendo in luce le difficoltà di intervento in condizioni climatiche che, pur essendo abituali in montagna, richiedono una pronta risposta. Analizziamo i dettagli di quanto accaduto e le eventuali soluzioni.

SONDRIO Non ci sono più le nevicate di una volta. Questo è certo, perché ciò che si è visto sin dal primo mattino di ieri sulle strade della provincia ha mostrato un’impreparazione a fronteggiare l’evento atmosferico più comune in montagna che si potrebbe trovare sì, ma a ben altre latitudini. Basti pensare che il Comune di Sondrio è giunto addirittura a inviare una contestazione formale a Secam, cui è affidato il servizio di sgombero neve e sabbiatura di strade e aree pubbliche, "per il mancato intervento in mattinata (.)". Nella nota si rimarca come "a seguito della modesta nevicata, peraltro annunciata dalle previsioni, il mancato spargimento di sale e sabbia, né in ottica preventiva né durante le precipitazioni, lungo le strade comunali, ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve e disagi in città. La contestazione è del Comune a Secam

Leggi anche: Neve a Sondrio: il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi

Leggi anche: Bologna sotto la neve oggi, fiocchi in città. Disagi sulle strade

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo/ Centro nord sotto la neve, disagi in Romagna e Marche - Maltempo/ Centro nord sotto la neve, disagi in Romagna e Marche Venezia imbiancata; per domani temporali al Sud, Bora a Trieste Roma, 26 gen. ecodibergamo.it

Sondrio, dopo la neve le polemiche. Comune contro Secam per il mancato spargimento di sale «L’assenza dell’intervento ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale. I disservizi evidenziati saranno valutati sotto il profilo delle responsabilità contrattu - facebook.com facebook

Bloccati dalla neve al Colle della Maddalena: notte di disagi per due auto francesi x.com