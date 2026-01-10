Nettare degli dei | la stagione 2 della serie Apple TV in arrivo dal 21 gennaio

In arrivo a partire dal 21 gennaio 2026 su Apple TV la seconda stagione di Nettare degli dei, la serie franco-giapponese ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati, con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita. Nettare degli dei, la dramedy multilingue franco-giapponese vincitrice dell' International Emmy Award come miglior serie drammatica, è tratta dall'omonimo manga giapponese bestseller del New York Times. La seconda stagione, composta da otto episodi, farà il suo debutto il 21 gennaio con il primo episodio, seguito da un episodio settimanale fino all'11 marzo.

