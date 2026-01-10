Nessuno escluso: Qualiano promuove un tavolo permanente dedicato all’autismo e alle neurodiversità. Questo organismo si propone di favorire il confronto, la collaborazione e il supporto sul territorio, creando un punto di riferimento stabile e inclusivo. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità e a sviluppare strategie condivise per migliorare la qualità di vita di tutte le persone coinvolte.

Nasce il Tavolo permanente per l'autismo e le neurodiversità: un presidio umano, civile e unico per il territorio. Giovedì 8 gennaio, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Qualiano, è stato presentato ufficialmente il Tavolo permanente per l'autismo e le neurodiversità, un progetto ambizioso e profondamente umano che mette insieme istituzioni, scuola, sanità e associazionismo con un obiettivo chiaro: fare rete per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone e delle famiglie. Un momento partecipato e sentito, non solo sul piano istituzionale ma anche emotivo, che ha visto la presenza del Presidente Aniello Picascia, Vice Presidente dott.

© Puntomagazine.it - Nessuno escluso: Qualiano fa rete per l’autismo e le neurodiversità

