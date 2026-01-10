Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte deve definire la formazione, con alcune assenze importanti. In particolare, David Neres non è stato convocato a causa di un problema alla caviglia e rimane a Napoli per evitare complicazioni. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore, che dovrà individuare un sostituto adeguato per affrontare la partita.

Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte deve sciogliere uno dei principali nodi di formazione. David Neres non è stato convocato per il problema alla caviglia ed è perciò rimasto a Napoli per evitare ulteriori rischi. Il tecnico azzurro sta dal canto suo ragionando e avrebbe anche già scelto l’eventuale sostituto per la trasferta di San Siro. Neres si ferma: ecco chi lo può sostituire. La presenza di David Neres a San Siro è stata esclusa nelle ultime ore. Il giocatore sente ancora dolore alla caviglia e per questo motivo lo staff del Napoli ha scelto di non rischiarlo. Conte ha quindi deciso di non convocarlo per la sfida contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Neres out contro l’Inter: Conte ha scelto lui per sostituirlo

