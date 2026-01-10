Neres in dubbio per Inter-Napoli | test decisivo e rischio forfait
L’attesa per il match tra Inter e Napoli si concentra sulla presenza di David Neres, il cui stato di forma resta incerto. Un suo eventuale forfait potrebbe influenzare significativamente le strategie delle squadre, rendendo il test di oggi un momento cruciale per valutare la sua disponibilità. La decisione finale dipenderà dai risultati delle prove e dai riscontri medici, in vista di un incontro che promette grande equilibrio.
L'avvicinamento a Inter-Napoli resta segnato dal grande punto interrogativo legato a David Neres.
