Nel 2026 svolta sulla sicurezza I magistrati rendono vana l' azione di agenti e Parlamento

Nel 2026 si prospetta un cambiamento importante nel settore della sicurezza, con i magistrati che complicano l'azione di agenti e Parlamento. La prossima legislatura potrebbe portare considerazioni anche al Quirinale, che, con l’età e i numeri politici, si trova a riflettere sulle sfide future. Un’analisi equilibrata dei ruoli e delle responsabilità sarà fondamentale per affrontare questa fase di evoluzione istituzionale.

E il Quirinale? Nella prossima legislatura avrà l'età, forse pure i numeri politici: dica la verità, almeno un pensierino ce l'ha fatto. Giorgia ride. Macché, "piuttosto mi piacerebbe andare a lavorare con Fiorello, a pagamento". Insomma, ragazzi, no, "non voglio salire di livello, mi basta e mi appassiona quello che sto facendo, e se sarò ancora qui dipenderà dal voto degli italiani". Anche perché "i miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi". Certo, "non siamo sempre d'accordo su tutto, come è normale che sia", succede anche con i leader europei e perfino con Donald Trump. "Ma c'è una cosa che fa la differenza, quando si tratta di difendere gli interessi italiani Sergio Mattarella c'è e questo vale tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

