NBA i risultati della notte 10 gennaio | Williams dà la vittoria a Oklahoma Harden rilancia i Clippers

Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e a far parlare sono soprattutto Oklahoma City e i Los Angeles Clippers. I Thunder hanno firmato una rimonta clamorosa a Memphis, recuperando 21 punti di svantaggio e vincendo 117-116 grazie a Jalen Williams e Kenrich Williams. I Clippers, invece, hanno dominato a Brooklyn, imponendosi 121-105 con James Harden e Kawhi Leonard sugli scudi, consolidando la supremazia già dall’avvio. I New Orleans Pelicans interrompono una striscia di nove sconfitte travolgendo i Washington Wizards 128-107. Trey Murphy III è incontenibile con 35 punti, seguito dai 31 di Zion Williamson e dalla tripla doppia del rookie Derik Queen (14 punti, 16 rimbalzi e 12 assist). 🔗 Leggi su Oasport.it

