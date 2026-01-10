NBA i risultati della notte 10 gennaio | Williams dà la vittoria a Oklahoma Harden rilancia i Clippers
Nella notte dell'NBA sono stati disputati dieci incontri, con protagonisti Oklahoma City e i Los Angeles Clippers. Williams ha contribuito alla vittoria degli Thunder, mentre Harden ha guidato i Clippers a un risultato positivo. Di seguito i risultati principali di questa giornata di basket professionistico statunitense.
Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e a far parlare sono soprattutto Oklahoma City e i Los Angeles Clippers. I Thunder hanno firmato una rimonta clamorosa a Memphis, recuperando 21 punti di svantaggio e vincendo 117-116 grazie a Jalen Williams e Kenrich Williams. I Clippers, invece, hanno dominato a Brooklyn, imponendosi 121-105 con James Harden e Kawhi Leonard sugli scudi, consolidando la supremazia già dall’avvio. I New Orleans Pelicans interrompono una striscia di nove sconfitte travolgendo i Washington Wizards 128-107. Trey Murphy III è incontenibile con 35 punti, seguito dai 31 di Zion Williamson e dalla tripla doppia del rookie Derik Queen (14 punti, 16 rimbalzi e 12 assist). 🔗 Leggi su Oasport.it
