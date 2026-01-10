Natalia Paragoni dolce attesa bis | Il nome? Scelto da Ginevra e Andrea
Natalia Paragoni annuncia il suo secondo esempio di gravidanza, condividendo con i follower la gioia dell’attesa. Il nome del nuovo arrivo è stato scelto da Ginevra e Andrea, rispettando così il loro coinvolgimento. Con sincerità e semplicità, la nota influencer risponde alle domande dei fan, mostrando una luce nuova negli occhi e condividendo il momento speciale di questa seconda dolce attesa.
Natalia Paragoni, dolce attesa bis: la nota influencer rispondere alle domande curiosità dei fan. C’è una luce nuova negli occhi di Natalia Paragoni. Non è quella dei riflettori, né quella delle stories patinate: è la luce di chi sa che la vita sta per sorprenderla di nuovo. L’ex volto amatissimo di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio, e lo ha fatto con la delicatezza di chi ha imparato che certe notizie non si urlano, si custodiscono. Leggi anche Beatrice Luzzi arriverà all’Auditorium di Roma, un incontro speciale con la sua fanbase Dopo la nascita della sua primogenita, Natalia torna a vivere l’attesa con uno sguardo completamente diverso. 🔗 Leggi su 361magazine.com
