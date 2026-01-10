Natalia Paragoni annuncia il suo secondo bambino, condividendo con i fan il nome scelto da Ginevra e Andrea. La nota influencer si mostra serena e felice, rispondendo alle curiosità dei follower e confermando la gioia di questa nuova famiglia in crescita. Un momento di semplicità e intimità, che sottolinea l’importanza di vivere con delicatezza e autenticità le tappe più significative della vita.

Natalia Paragoni, dolce attesa bis: la nota influencer rispondere alle domande curiosità dei fan. C’è una luce nuova negli occhi di Natalia Paragoni. Non è quella dei riflettori, né quella delle stories patinate: è la luce di chi sa che la vita sta per sorprenderla di nuovo. L’ex volto amatissimo di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio, e lo ha fatto con la delicatezza di chi ha imparato che certe notizie non si urlano, si custodiscono. Leggi anche Beatrice Luzzi arriverà all’Auditorium di Roma, un incontro speciale con la sua fanbase Dopo la nascita della sua primogenita, Natalia torna a vivere l’attesa con uno sguardo completamente diverso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Natalia Paragoni, dolce attesa bis: “Il nome? Scelto da Ginevra e Andrea”

