Napoli verdetto in arrivo su Neres | gli ultimi aggiornamenti in vista dell’Inter

Domani sera, Napoli affronterà l’Inter a San Siro in una sfida cruciale per la stagione. La decisione su Neres potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra e sul suo cammino. In questa vigilia, si analizzano gli ultimi aggiornamenti e le possibili conseguenze di un eventuale verdetto. Un appuntamento da seguire con attenzione, considerando le implicazioni per entrambe le squadre.

Vigilia in casa Napoli per quello che rischia di essere un definitivo spartiacque della stagione. Domani sera i campioni d'Italia andranno a San Siro per sfidare l' Inter di Cristian Chivu, con la consapevolezza di poter perdere. Nell'ultima giornata i nerazzurri sono scappati a +4 e in caso di vittoria nello scontro diretto volerebbero a +7, mettendo quasi certamente una pietra tombale sui sogni Scudetto del Napoli. La grande domanda che i partenopei si fanno è se potranno contare su David Neres. Oggi sarà la giornata decisiva.

