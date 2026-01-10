Napoli partono lavori di via Posillipo | due anni di cantiere

A Napoli, sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Posillipo, che si protrarranno per circa due anni. L’intervento, annunciato sui social dal vicepresidente della Municipalità 1, Marcello Matrusciano, riguarda interventi di manutenzione e miglioramento della zona. La durata stimata del cantiere evidenzia l’importanza di un intervento strutturale volto a valorizzare e tutelare uno dei punti più rappresentativi della città.

Via Posillipo, partono i lavori: due anni di cantiere. L'annuncio sui social è di Marcello Matrusciano, vicepresidente della Municipalità 1 con delega anche alla manutenzione. L'intervento di manutenzione straordinaria riguarda il tratto Piazza San Luigi – Via Santo Strato. L'inizio è programmato il 14 gennaio prossimo, il termine il 15 gennaio 2028. Ovvie le ripercussioni sulla viabilità, i cui disagi si cercherà di limitare. "I lavori saranno suddivisi in fasi e – spiega Matrusciano – verranno eseguiti in orario diurno, con traffico aperto e restringimento della carreggiata".

