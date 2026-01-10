Napoli si prepara ad affrontare l’Inter domani sera alle 20, un match che potrebbe avere un peso significativo sulla stagione degli azzurri. La presenza di Conte in panchina è una notizia positiva per il team, che si avvicina a questa importante sfida con fiducia. La partita rappresenta un’occasione chiave per il Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita.

La sensazione è che domani sera potrebbe decidersi già una grande parte della stagione del Napoli. Alle 20.45 i partenopei scenderanno in campo a San Siro contro l’ Inter, in quello che è a tutti gli effetti un dentro o fuori per lo Scudetto. I nerazzurri sono avanti di quattro punti, che rischiano di diventare sette in caso di vittoria: una distanza decisamente ampia, che difficilmente il Napoli potrebbe riuscire a rimarginare nella seconda parte di stagione. Per questo motivo domani i ragazzi di Antonio Conte non potranno perdere. Intanto ad un giorno dal big match arriva un’ottima notizia: Sam Beukema torna a disposizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ottime notizie per Conte: l’azzurro ci sarà contro l’Inter

