Napoli ottime notizie per Conte | l’azzurro ci sarà contro l’Inter
Napoli si prepara ad affrontare l’Inter domani sera alle 20, un match che potrebbe avere un peso significativo sulla stagione degli azzurri. La presenza di Conte in panchina è una notizia positiva per il team, che si avvicina a questa importante sfida con fiducia. La partita rappresenta un’occasione chiave per il Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita.
La sensazione è che domani sera potrebbe decidersi già una grande parte della stagione del Napoli. Alle 20.45 i partenopei scenderanno in campo a San Siro contro l’ Inter, in quello che è a tutti gli effetti un dentro o fuori per lo Scudetto. I nerazzurri sono avanti di quattro punti, che rischiano di diventare sette in caso di vittoria: una distanza decisamente ampia, che difficilmente il Napoli potrebbe riuscire a rimarginare nella seconda parte di stagione. Per questo motivo domani i ragazzi di Antonio Conte non potranno perdere. Intanto ad un giorno dal big match arriva un’ottima notizia: Sam Beukema torna a disposizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Ultim’ora Napoli, recupero fondamentale per Conte: ci sarà contro l’Inter!
Leggi anche: Hojlund Napoli, l’attaccante ci sarà nella sfida contro l’Inter? Ecco la decisione sull’ex Red Devils: le ultimissime notizie
Le pagelle di Napoli-Verona, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Marino: Il Napoli di Conte combina due elementi che fanno la differenza. Do un consiglio agli azzurri sul mercato; Conte e il botta e risposta con Chivu: «Fa bene a non commentare quello che dico, create situazioni ad arte. In Inghilterra non mi...; LE INTERVISTE - Conte dopo Verona-Napoli: “Episodi negativi, ma grande reazione. VAR? Accettiamo tutto e andiamo avanti”.
André Cruz: "Vi racconto il mio Napoli con Cannavaro e Boskov. Su Neres, Conte e lo scudetto" - Andrè Cruz, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni de Il Mattino in vista di Inter- msn.com
Rivivi la diretta! +4 pre INTER-NAPOLI, la GRANDE OCCASIONE. CHIVU vs CONTE: le ULTIME. Novità ASLLANI, FRATTESI out - Genoa, ma allunga sicuramente sul Napoli di Conte prima del big match di San Siro. msn.com
Napoli, Anguissa accelera: rientro anticipato e Conte sorride - Napoli in crescita: Zambo Anguissa accelera il recupero e punta al rientro contro il Sassuolo, con vista Champions League e Copenaghen. europacalcio.it
Come sarebbero stati i giocatori del Napoli se avessero interpretato #GomorraLeOrigini Diteci chi è il vostro preferito, noi un'idea ce l'abbiamo... #Gomorra #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.