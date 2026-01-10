Napoli interessata a un obiettivo di Inter e Juventus ma c’è anche l’Everton

Il Napoli si prepara al mercato di gennaio, affrontando le restrizioni del principio del “saldo zero” che limitano le operazioni in entrata. L’obiettivo è rafforzare la rosa in vista della corsa ai vertici, con interesse verso Inter e Juventus, ma anche l’attenzione rivolta all’Everton. La strategia della società sarà quindi focalizzata su scelte ponderate, rispettando i vincoli economici e mantenendo la competitività della squadra.

In vista del calciomercato di gennaio, il Napoli è chiamato a muoversi all’interno dei rigidi paletti imposti dal principio del “saldo zero”, una condizione che limita le operazioni in entrata e obbliga la dirigenza a ponderare con estrema attenzione ogni scelta. Tra gli obiettivi del Napoli ci potrebbe essere sia un centrocampista che un esterno. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

