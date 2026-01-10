Napoli interessata a un obiettivo di Inter e Juventus ma c’è anche l’Everton
Il Napoli si prepara al mercato di gennaio, affrontando le restrizioni del principio del “saldo zero” che limitano le operazioni in entrata. L’obiettivo è rafforzare la rosa in vista della corsa ai vertici, con interesse verso Inter e Juventus, ma anche l’attenzione rivolta all’Everton. La strategia della società sarà quindi focalizzata su scelte ponderate, rispettando i vincoli economici e mantenendo la competitività della squadra.
In vista del calciomercato di gennaio, il Napoli è chiamato a muoversi all’interno dei rigidi paletti imposti dal principio del “saldo zero”, una condizione che limita le operazioni in entrata e obbliga la dirigenza a ponderare con estrema attenzione ogni scelta. Tra gli obiettivi del Napoli ci potrebbe essere sia un centrocampista che un esterno. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Juventus sempre interessata a Maignan del Milan. Ma un altro club è in vantaggio
Leggi anche: Per Mainoo lo United chiede 45-50 milioni, oltre al Napoli anche la Roma è interessata (Pedullà)
Serie A nel 2025: Roma capolista nell'anno solare, lo scontro Napoli-Inter, le scelte di Milan e Juventus e le cadute della Fiorentina; Mercato di gennaio 2026 al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A; Napoli, salta l'affare Mainoo? L'esonero di Amorim ha cambiato i piani del Manchester United; Calciomercato live: Guendouzi va al Fenerbahce, Lazio su Daniel Maldini, la Juventus pensa a Chiesa.
DA MILANO - Parisio: "Inter-Napoli è una gara molto importante per la stagione, il campionato è l'obiettivo dei nerazzurri, Chivu è entrato in punta di piedi nel gruppo ... - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. napolimagazine.com
Napoli, Neres in dubbio per la sfida contro l’Inter. Rebus tridente offensivo - Il diesse Manna ha parlato dell’arbitraggio con il Verona: “È stato condizionato dal Var, ci sono problemi oggettivi” ... napoli.repubblica.it
Inter-Napoli a San Siro: sfida cruciale per le ambizioni di vertice - A San Siro cresce l'attesa per la sfida tra Inter e Napoli, uno dei confronti più interessanti del campionato di Serie A. it.blastingnews.com
Dal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà interessata da lavori di potenziamento della rete; i disagi riguarderanno sia treni regionali che metropolitani - facebook.com facebook
Sempre più voci parlano anche di un Napoli interessato a Chiesa, che in questi giorni è accostato con forza alla Juve Tuttavia, secondo Sky Sport UK, il Liverpool sembra restio a cederlo in questa sessione di mercato #Juve #SpazioJ x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.