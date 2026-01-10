Napoli-Inter Chivu dovrà fare a meno di un giocatore

Napoli e Inter si preparano ad affrontarsi in una sfida importante di Serie A. Il club partenopeo, attualmente terzo in classifica, punta a consolidare la propria posizione, mentre l’Inter cerca punti per migliorare la sua posizione. In vista del match, Chivu dovrà fare a meno di un giocatore chiave, influenzando le scelte tattiche di entrambe le squadre. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Lo scontro tra l'Inter ed il Napoli è, ormai, alle porte. Il club partenopeo, attualmente terzo, dovrà vincere per avanzare di posizione nella classifica di Serie A. Per l'Inter, l'inizio non è dei migliori. L'allenatore, infatti, dovrà fare a meno di Pepo Martinez. Il calciatore spagnolo, per via di un problema alla caviglia, non sarà disponibile.

