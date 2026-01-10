Napoli incendio all' Arenaccia | Così ho rischiato la vita per salvare un anziano
Un incendio si è sviluppato nell'Arenaccia a Napoli, mettendo in pericolo diverse persone. Tra loro, un uomo ha rischiato la propria incolumità per aiutare una coppia di anziani e assicurare all’uomo con carrozzella la possibilità di evacuare in sicurezza. Un gesto di coraggio che evidenzia l’importanza del senso civico in situazioni di emergenza.
«Non ho pensato a nulla se non a salvare quella coppia di anziani e a garantire, all?uomo, la possibilità di muoversi con la sua carrozzella. Solo dopo, mentre ero sulla barella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
