Napoli il messaggio di Starace prima di San Siro | Partite che si preparano con il cuore

Da napolipiu.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della sfida di San Siro tra Inter e Napoli, il dirigente Starace ha sottolineato l'importanza di affrontare le partite con impegno e passione. Un messaggio che riflette l’approccio del club azzurro, evidenziando come la preparazione mentale e il cuore siano elementi fondamentali in ogni incontro. Un pensiero che invita alla concentrazione e al rispetto per l’avversario, in un contesto di grande attesa e rispetto sportivo.

"> Alla vigilia di Inter-Napoli, arriva un messaggio carico di significato da una delle figure simbolo del club azzurro. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli e presenza fissa dello spogliatoio da decenni, ha affidato a Instagram il suo pensiero in vista della sfida di San Siro. «Ci sono partite che si preparano con il cuore prima ancora che con le gambe. Domani si va a Milano. Uniti, con la nostra identità e la nostra passione. Forza Napoli. Sempre», ha scritto Starace, raccogliendo in poche righe lo spirito che accompagna la squadra di Conte verso uno degli snodi chiave della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli il messaggio di starace prima di san siro partite che si preparano con il cuore

© Napolipiu.com - Napoli, il messaggio di Starace prima di San Siro: «Partite che si preparano con il cuore»

Leggi anche: San Siro Inter, il cuore di Milano: dalla sua nascita alle prime partite serali! Le ultime

Leggi anche: Milan-Pisa, i nerazzurri si preparano al match di San Siro: il punto sui prossimi avversari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

napoli messaggio starace primaIL PENSIERO - Starace: "Ci sono partite che si preparano con il cuore prima ancora che con le gambe! A Milano con identità e passione" - Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, scrive su Instagram alla vigilia di Inter- napolimagazine.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.