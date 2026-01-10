Napoli il messaggio di Starace prima di San Siro | Partite che si preparano con il cuore

Prima della sfida di San Siro tra Inter e Napoli, il dirigente Starace ha sottolineato l'importanza di affrontare le partite con impegno e passione. Un messaggio che riflette l’approccio del club azzurro, evidenziando come la preparazione mentale e il cuore siano elementi fondamentali in ogni incontro. Un pensiero che invita alla concentrazione e al rispetto per l’avversario, in un contesto di grande attesa e rispetto sportivo.

"> Alla vigilia di Inter-Napoli, arriva un messaggio carico di significato da una delle figure simbolo del club azzurro. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli e presenza fissa dello spogliatoio da decenni, ha affidato a Instagram il suo pensiero in vista della sfida di San Siro. «Ci sono partite che si preparano con il cuore prima ancora che con le gambe. Domani si va a Milano. Uniti, con la nostra identità e la nostra passione. Forza Napoli. Sempre», ha scritto Starace, raccogliendo in poche righe lo spirito che accompagna la squadra di Conte verso uno degli snodi chiave della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, il messaggio di Starace prima di San Siro: «Partite che si preparano con il cuore» Leggi anche: San Siro Inter, il cuore di Milano: dalla sua nascita alle prime partite serali! Le ultime Leggi anche: Milan-Pisa, i nerazzurri si preparano al match di San Siro: il punto sui prossimi avversari Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. IL PENSIERO - Starace: "Ci sono partite che si preparano con il cuore prima ancora che con le gambe! A Milano con identità e passione" - Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, scrive su Instagram alla vigilia di Inter- napolimagazine.com

SERIE A | L'Inter accelera e lancia un messaggio chiaro al Napoli. Il successo di ieri a Parma, unito al contemporaneo pareggio dei partenopei, ha consentito ai nerazzurri di guadagnare terreno sui rivali, presentandosi al meglio allo scontro diretto di domenic - facebook.com facebook

SERIE A | L'Inter accelera e lancia un messaggio chiaro al Napoli. Il successo di ieri a Parma, unito al contemporaneo pareggio dei partenopei, ha consentito ai nerazzurri di guadagnare terreno sui rivali, presentandosi al meglio allo scontro diretto di domenic x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.