napoli idea joao gomes

Il Napoli sta già pensando alle strategie di mercato per la prossima estate, considerando eventuali rinforzi e le restrizioni attuali. In attesa di aggiornamenti, la società monitora il mercato e valuta le possibili opportunità, tra cui anche il nome di Joao Gomes. La pianificazione mira a rafforzare la rosa e mantenere un percorso competitivo in vista delle sfide future.

In attesa di eventuali rinforzi nel mercato di gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli ha iniziato a pianificare le prossime mosse in vista dell'estate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro segue con attenzione Joao Gomes, centrocampista brasiliano in forza al Wolverhampton. La squadra di Antonio Conte è alle prese con una vera e propria emergenza in mezzo al campo, tra infortuni e assenze prolungate, e per questo motivo la dirigenza sta monitorando profili in grado di garantire intensità e continuità.

