Napoli emergenza totale verso San Siro | Neres ko Conte senza alternative

La sfida tra Inter e Napoli si avvicina, ma le condizioni del Napoli si fanno complicate: Neres è fuori causa, riducendo le opzioni a disposizione di Antonio Conte. La situazione in vista della partita di San Siro richiede attenzione, poiché le assenze potrebbero influire sull’andamento della gara e sulla scelta della formazione. Una sfida che si preannuncia difficile per entrambe le squadre, con il tecnico nerazzurro chiamato a trovare soluzioni alternative.

La vigilia di Inter-Napoli si complica ulteriormente per Antonio Conte. David Neres non partirà per Milano: l'esterno offensivo non ha recuperato dal problema alla caviglia sinistra accusato contro la Lazio e, dopo gli ultimi test effettuati tra ieri e oggi, lo staff medico ha deciso di non correre rischi. Le sensazioni non sono state sufficientemente positive e la scelta è stata quella della prudenza. Un'assenza pesantissima, che priva il Napoli di una delle poche armi offensive rimaste in una fase già segnata dall'emergenza.

