Napoli Coli Saco rientra in Italia | nuovo prestito in vista

Coli Saco, centrocampista franco-maliano del Napoli, torna in Italia dopo l’esperienza allo Yverdon Sport in Svizzera. Il giocatore è in procinto di firmare un nuovo prestito, che lo riporterà nel campionato italiano. Questa mossa rappresenta un’opportunità per il calciatore di consolidare la propria carriera e contribuire alle future strategie del club partenopeo.

Coli Saco, centrocampista franco-maliano di proprietà del Napoli, dopo l'esperienza allo Yverdon Sport in Svizzera è pronto a tornare alla base. Il prestito si è concluso con sole otto presenze totalizzate che non hanno convinto gli svizzeri rinunciando all'opzione di riscatto. Stando alle più recenti indiscrezioni, il Napoli ha concesso il via libera per un.

