Napoli chiude la stazione di Montesanto sulla Linea 2 | al via lavori di riqualificazione

Dal 25 gennaio al 24 aprile 2026, la stazione di Napoli Montesanto sulla Linea 2 sarà chiusa al pubblico per lavori di riqualificazione. Durante questo periodo, verranno effettuate attività di potenziamento e manutenzione per migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio. La chiusura temporanea permette di realizzare interventi fondamentali, garantendo in futuro un servizio più affidabile per i pendolari e gli utenti della metropolitana.

Dal 25 gennaio al 24 aprile 2026 la stazione di Napoli Montesanto della metropolitana Linea 2 sarà chiusa al servizio viaggiatori per consentire una serie di importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Dal 25 gennaio al 24 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà importanti lavori di potenziamento e manutenzione nella stazione di Napoli Montesanto, . 🔗 Leggi su 2anews.it

