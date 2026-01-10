Nantes-Nizza Coppa di Francia 11-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Nantes e Nizza si sfidano nuovamente nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, dopo aver deciso il titolo nel 2022. L’incontro, programmato per l’11 gennaio 2026 alle ore 18:00, rappresenta un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici di una gara ricca di storia e interesse. Di seguito, i dettagli più recenti e le aspettative per questa sfida tra due team dal passato condiviso.

Nel 2022 la gara fra Nantes e Nizza decise la coppa di Francia e oggi a distanza di quasi 4 anni queste 2 squadre tornano ad affrontarsi nei sedicesimi di finale della competizione. La squadra di Kantari ha iniziato il 2026 come meglio non poteva trovando un colpaccio pesante sul campo del Marsiglia di De Zerbi. Una gara in cui i Phoceens sono apparsi visibilmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Nizza (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Metz-Montpellier (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pronostici Coupe de France 2025-2026 | Quote | Coppa Francia; Pronostici Totocalcio: Schedine Concorso n° 3 del 10-11-12 Gennaio 2026. Pronostico Nantes-Nizza: il fattore che farà la differenza - Nizza è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. ilveggente.it

