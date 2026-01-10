Nantes-Nizza Coppa di Francia 11-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nantes e Nizza si sfidano nuovamente nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, dopo aver deciso il titolo nel 2022. L’incontro, programmato per l’11 gennaio 2026 alle ore 18:00, rappresenta un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici di una gara ricca di storia e interesse. Di seguito, i dettagli più recenti e le aspettative per questa sfida tra due team dal passato condiviso.

Nel 2022 la gara fra Nantes e Nizza decise la coppa di Francia e oggi a distanza di quasi 4 anni queste 2 squadre tornano ad affrontarsi nei sedicesimi di finale della competizione. La squadra di Kantari ha iniziato il 2026 come meglio non poteva trovando un colpaccio pesante sul campo del Marsiglia di De Zerbi. Una gara in cui i Phoceens sono apparsi visibilmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nantes nizza coppa di francia 11 01 2026 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Nantes-Nizza (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Metz-Montpellier (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pronostici Coupe de France 2025-2026 | Quote | Coppa Francia; Pronostici Totocalcio: Schedine Concorso n° 3 del 10-11-12 Gennaio 2026.

nantes nizza coppa franciaPronostico Nantes-Nizza: il fattore che farà la differenza - Nizza è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. ilveggente.it

L'Equipe sulla finale di coppa: "Nizza e Nantes hanno la possibilità di scrivere la storia" - "Le ali del desiderio" titola in prima pagina L'Equipe in merito alla finale di coppa di Francia che si giocherà domani tra Nizza e Nantes. m.tuttomercatoweb.com

Coppa di Francia, De Zerbi e il suo Marsiglia a valanga. Risorge il Nizza, Strasburgo ok - In ordine, il Marsiglia di Roberto De Zerbi spazza via il Bourg en Bresse con 6 gol, tutti con marcatori differenti, tra cui ... m.tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.