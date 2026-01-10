Musica dieci anni senza Bowie | l’eredità di un artista visionario e trasformista

Il 10 gennaio 2016, David Bowie ci ha lasciato a New York, segnando la fine di un’era nel panorama musicale e culturale. A dieci anni dalla sua scomparsa, la sua influenza resta viva, testimoniata dall’eredità di un artista eclettico e innovativo. La sua capacità di reinventarsi ha lasciato un’impronta indelebile, rendendo ancora oggi il suo nome un punto di riferimento nella musica e nell’arte contemporanea.

Il 10 gennaio 2016 a New York moriva David Bowie. A dieci anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua a occupare un posto centrale nella cultura pop. Aveva 69 anni e una carriera che aveva attraversato mezzo secolo, cambiando pelle e suono più volte di chiunque altro nel rock. Bowie non è stato solo un musicista visionario, ma anche un attore capace di lavorare con registi come Martin Scorsese, Christopher Nolan e David Lynch. La sua eredità va ben oltre i dischi. Ha influenzato moda, fotografia e teatro, lasciando immagini e idee che ancora oggi ispirano artisti di ogni genere. Canzoni come Space Oddity, Starman e Heroes sono diventate parte della memoria collettiva, così come i personaggi che ha inventato: Ziggy Stardust, icona glam venuta dallo spazio, e il Duca Bianco, elegante e distante, sono solo due delle sue tante trasformazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

