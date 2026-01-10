Musetti pazzesco giocherà due finali nello stesso giorno a Honk Kong! Poi sarà numero 5 al mondo
Musetti, talento italiano, si prepara a un giorno storico a Hong Kong, dove disputerà due finali nello stesso giorno. Dopo aver conquistato la semifinale contro Rublev, il toscano si avvia a raggiungere il suo best ranking, posizionandosi al numero 5 al mondo. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il tennis italiano, confermando la crescita e il potenziale del giovane atleta.
La vittoria del toscano in semifinale contro Andrey Rublev all'Atp 250 di Hong Kong (6-7, 7-5, 6-4) ha scritto un altro pezzo di storia per il tennis tricolore, ma non è finita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
