Musetti numero 5 del mondo | lui e l' Italtennis nella storia

Lorenzo Musetti, 23 anni e numero 5 del mondo, segna un importante traguardo per il tennis italiano. Con la vittoria in semifinale all’ATP di Hong Kong contro Rublev, ha raggiunto la sua prima posizione tra i migliori del ranking ATP. Questo risultato rappresenta un momento storico per l’Italtennis, consolidando il ruolo di Musetti tra i principali protagonisti del circuito internazionale.

Un doppio record per Lorenzo Musetti e per la storia del tennis italiano: il carrarino di 23 anni, vincendo la semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong contro il russo Andrey Rublev rimontandolo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-4 e salendo, per la prima volta nella sua carriera, al quinto posto del ranking mondiale Atp. Non solo: in questo modo l'Italia ha due tennisti azzurri nelle prime cinque posizioni ( Jannik Sinner è attualmente il numero 2), un evento mai accaduto in passato. Musetti è il terzo italiano in top 5 nell'era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi cinque del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la top five il 2 ottobre 2023.

