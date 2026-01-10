Musetti nella storia | batte Rublev e ora è il numero 5 al mondo È record per l’Italia del tennis

Lorenzo Musetti ha raggiunto un importante traguardo nel tennis italiano, vincendo contro Rublev e salendo al quinto posto nel ranking mondiale Atp. Con questa prestazione, Musetti stabilisce un record storico per l’Italia, che dal 1973 non vedeva due giocatori tra i primi cinque del mondo in singolare. Questa vittoria rappresenta un passo significativo per il tennis italiano e il suo posizionamento globale.

Lorenzo Musetti entra nella storia del tennis italiano: con la vittoria in tre set 6-7(3) 7-5 6-4 contro Andrey Rublev nella semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong, il tennista azzurro sale al quinto posto della classifica mondiale Atp e per la prima volta l’Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, da quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Musetti è il terzo italiano in Top 5 nell’era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

